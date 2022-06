GdS – Fiorentina | Jovic a un passo | le condizioni dell’affare con il Real Madrid | Primapagina

(Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 16:06:24 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta:è sempre più vicino alla. Un indizio lo aveva già dato ieri lo stesso attaccante serbo mettendo un like su Instagram alla notizia del rinnovo di Italiano. La regia è del procuratore Ramadani che gestisce gli interessi di entrambi. Nelle ultime ore il potente agente ha lavorato con successo ai fianchi deltanto che il traguardo è vicino. LA SITUAZIONE – Luka vuole fortemente giocare in Italia, sfiorata qualche anno fa quando sembrava destinato al Milan. E ora conta i giorni che lo separano a questo suo desiderio. Potrebbero essere pochi, al massimo 3 o 4. Si va verso un accordo tra...

Nel suo curriculum anche Bologna, Piacenza,, prima di tornare all'estero, Siviglia e Olympiakos. Palermo - City, l'affare è chiuso. Via al countdown per l'annuncio...Fabiano Parisi (Empoli) Giacomo Quagliata (Heracles Almelo) Filippo Ranocchia (Vicenza) Samuele Ricci (Torino) Nicolò Rovella (Genoa) Eddie Anthony Salcedo (Spezia) Riccardo Sottil () ... Mkhitaryan firma per l'Inter, Italiano prolunga con la Fiorentina C'è da fare i conti con la volontà del centrocampista: secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo non vuole più muoversi in prestito La Fiorentina entra nella corsa a Andrea Cambiaso del Genoa, ...Al momento però, nonostante sia già molto vicina a Luka Jovic, la Fiorentina sarebbe molto interessata al centravanti. I viola vogliono ricomporre totalmente il pacchetto d’attacco dopo l’addio di ...