Gas, la Ue prende tempo: non ci sarà il vertice straordinario chiesto da Draghi (Di venerdì 24 giugno 2022) 'Sui prezzi dell'energia i Paesi sono molto esitanti ad agire, ne riparleremo a ottobre', ha commentato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 giugno 2022) 'Sui prezzi dell'energia i Paesi sono molto esitanti ad agire, ne riparleremo a ottobre', ha commentato il ...

Pubblicità

frances88451672 : RT @ZaccariaThun: Strillano per settimane 'Faremo a meno del gas russo per dare una lezione a Puteeen!'. Putin prende e chiude il rubinetto… - MarcoPic12 : RT @ZaccariaThun: Strillano per settimane 'Faremo a meno del gas russo per dare una lezione a Puteeen!'. Putin prende e chiude il rubinetto… - Tony82384768 : RT @ZaccariaThun: Strillano per settimane 'Faremo a meno del gas russo per dare una lezione a Puteeen!'. Putin prende e chiude il rubinetto… - LNN999 : RT @ZaccariaThun: Strillano per settimane 'Faremo a meno del gas russo per dare una lezione a Puteeen!'. Putin prende e chiude il rubinetto… - Coconuttss66 : RT @ZaccariaThun: Strillano per settimane 'Faremo a meno del gas russo per dare una lezione a Puteeen!'. Putin prende e chiude il rubinetto… -