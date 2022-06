Fegato e rene trovati in mare a Latina, indagini a tutto campo. La nota del Procuratore (Di venerdì 24 giugno 2022) Latina – Ancora tutto da chiarire il ritrovamento di un Fegato e un rene nelle acque di Foce Verde a Latina, mercoledì 22 giugno (leggi qui). Un rinvenimento macabro in merito al quale stamattina è stata diffusa una nota del Procuratore capo di Latina Giuseppe de Falco. “Gli organi trovati in mare sono stati fissati in formalina e portati nell’istituto di anatomia patologica dell’Università di Tor Vergata a Roma – ha chiarito De Falco – dove saranno sottoposti ad esame medico legale ed anatomopatologico in considerazione del fatto che gli organi umani hanno talvolta analogie di struttura e dimensioni con quelli animali. Per tale motivo – ha specificato il Procuratore capo – è necessario esaminare ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– Ancorada chiarire il ritrovamento di une unnelle acque di Foce Verde a, mercoledì 22 giugno (leggi qui). Un rinvenimento macabro in merito al quale stamattina è stata diffusa unadelcapo diGiuseppe de Falco. “Gli organiinsono stati fissati in formalina e portati nell’istituto di anatomia patologica dell’Università di Tor Vergata a Roma – ha chiarito De Falco – dove saranno sottoposti ad esame medico legale ed anatomopatologico in considerazione del fatto che gli organi umani hanno talvolta analogie di struttura e dimensioni con quelli animali. Per tale motivo – ha specificato ilcapo – è necessario esaminare ...

