Ecco la Serie A 2022-23 | il Milan riparte ospitando l' Udinese

(Di venerdì 24 giugno 2022)O (ITALPRESS) – Compilato il calendario della-23, che scatterà nel weekend del 13-14 agosto. Ilcampione d'Italia ripartirà da San Siro contro l', per l'Inter trasferta sul campo del neo promosso Lecce mentre la Juventus inizierà dall'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Roma a Salerno, Napoli a Verona, il Monza di Berlusconi in casa contro il Torino: questi gli altri spunti che offrirà il primo turno. Per quanto riguarda i big match della stagione, i primi sono previsti già alla terza giornata (28 agosto), con Juventus-Roma e Lazio-Inter. Il derby dio si giocherà alla 5^ giornata, in programma il 4 settembre, con i rossoneri di Pioli in casa, e alla 21^ giornata, in programma il 5 febbraio. Juve e Inter, invece, si affronteranno alla 13^ giornata, ...

E' stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022 - 2023. Nella prima giornata il Milan campione d'Italia esordirà in casa contro l'Udinese nel fine settimana del 13 - 14 agosto. l'Inter al via in trasferta contro il Lecce, mentre la Juventus inizierà dall'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Prende forma il campionato 2022 - 2023, al via nel weekend del 13 - 14 agosto e in chiusura il 3 - 4 agosto 2023.