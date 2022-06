Draghi, nessun rimpasto, mi sento con lo stesso mandato (Di venerdì 24 giugno 2022) "No". Così risponde il premier Mario Draghi in conferenza stampa a chi gli chiede se reputi necessario un cambio nella squadra dei ministri dopo la scissione nel M5S. Rispondendo a chi gli chiede se ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "No". Così risponde il premier Marioin conferenza stampa a chi gli chiede se reputi necessario un cambio nella squadra dei ministri dopo la scissione nel M5S. Rispondendo a chi gli chiede se ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Kiev si ritira da Severodonetsk, assediata Lysychansk. Lavrov: ‘Ue e Nato come Hitler, preparano una guerra’. Energ… - marina82854013 : RT @RenzoLaBianca: L’Italia non comprerà gas dalla Russia perché è un Paese invasore. Lo acquisterà da Israele che non ha mai occupato ness… - chisena66 : RT @RenzoLaBianca: L’Italia non comprerà gas dalla Russia perché è un Paese invasore. Lo acquisterà da Israele che non ha mai occupato ness… - Pasqual01029538 : RT @angela__mauro: +++Nessun vertice straordinario a luglio sul tetto comune al prezzo del gas: l’idea di Draghi non passa a Bruxelles, nes… - FrancescPapaleo : RT @fattoquotidiano: Kiev si ritira da Severodonetsk, assediata Lysychansk. Lavrov: ‘Ue e Nato come Hitler, preparano una guerra’. Energia,… -