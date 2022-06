Cuffie wireless ROG Delta S: novità di casa ASUS (Di venerdì 24 giugno 2022) L‘ASUS ha annunciato le sue nuovissime Cuffie da gioco wireless ROG Delta S ASUS Republic of Gamers (ROG), ha annunciato oggi le Delta S wireless, le prime Cuffie da gioco ROG wireless dual-mode. Delta S wireless offre 2,4 GHz a bassa latenza e modalità Bluetooth per incredibili esperienze di ascolto su console, PC e dispositivi mobili. I microfoni Beamforming AI nascosti delle Cuffie con cancellazione del rumore AI consentono una comunicazione vocale chiara. Offrendo così agli utenti i vantaggi di una cuffia wireless con microfoni nascosti senza compromettere la qualità della comunicazione vocale. La Delta S wireless offre fino a ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 giugno 2022) L‘ha annunciato le sue nuovissimeda giocoROGRepublic of Gamers (ROG), ha annunciato oggi le, le primeda gioco ROGdual-mode.offre 2,4 GHz a bassa latenza e modalità Bluetooth per incredibili esperienze di ascolto su console, PC e dispositivi mobili. I microfoni Beamforming AI nascosti dellecon cancellazione del rumore AI consentono una comunicazione vocale chiara. Offrendo così agli utenti i vantaggi di una cuffiacon microfoni nascosti senza compromettere la qualità della comunicazione vocale. Laoffre fino a ...

