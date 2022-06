Contursi Terme | oggi la città prega e celebra il compartono beato don Arciero

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sarà elevato alla carica di compatrono delladi, ilDon Mariano, il sacerdote dimorto nel febbraio 1988. L’evento, si svolgeràpomeriggio a partire dalla ore 19 nella cittadina delle acque termali dove in occasione del decimo anniversario della beatificazione di Don, in piazza Salvatore Mastrolia, verràta una messa presieduta dall’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Mons. Andrea Bellandi, e dal parroco della, don Salvatore Spingi. A conclusione della messa, lazione proseguirà con una processione che vedrà don ...

PupiaTv : Contursi Terme (SA) - Consiglio Comunale (21.06.22) -

Contursi Terme, X anniversario della Beatificazione di Don Mariano Arciero: il programma Si terrà il 24 giugno alle 19, il X anniversario della Beatificazione di Don Mariano Arciero, presso piazza Mastrolia, a Contursi Terme. A presiedere la celebrazione eucaristica, sua eccellenza il ves ...