(Di venerdì 24 giugno 2022) "Domenica scorsa il centroha eletto tantissimi nuoviin tutta Italia, anche in città importanti come Palermo e Genova, ma domenica prossima, può far caldo, non ci interessa, ci sono ...

Pubblicità

caberi957 : RT @LucillaMasini: 'Se avessimo fatto le elezioni quando voleva Calenda, la pandemia e la guerra le avrebbero gestite Salvini e Meloni' ha… - CurottoMauro : RT @LucillaMasini: 'Se avessimo fatto le elezioni quando voleva Calenda, la pandemia e la guerra le avrebbero gestite Salvini e Meloni' ha… - GVIGNADUZZI : RT @LucillaMasini: 'Se avessimo fatto le elezioni quando voleva Calenda, la pandemia e la guerra le avrebbero gestite Salvini e Meloni' ha… - Spooky_The_Tuff : RT @LucillaMasini: 'Se avessimo fatto le elezioni quando voleva Calenda, la pandemia e la guerra le avrebbero gestite Salvini e Meloni' ha… - massimo_san : RT @LucillaMasini: 'Se avessimo fatto le elezioni quando voleva Calenda, la pandemia e la guerra le avrebbero gestite Salvini e Meloni' ha… -

Agenzia ANSA

Io - conclude- ci sono, domenica tocca a voi". . 24 giugno 2022...DI SKY TG24 - I DATI SULL'AFFLUENZA DEL PRIMO TURNO - L'ANALISI DEI RISULTATI DEL PRIMO TURNO ). I Comuni al ballottaggio dove il centrosinistra è in vantaggio vedi anche Governo,: ... Comunali: Salvini, adesso uniti scegliamo sindaci di c.destra - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Domenica scorsa il centrodestra ha eletto tantissimi nuovi sindaci in tutta Italia, anche in città importanti come Palermo e Genova, ma domenica prossima, può far caldo, non c ...I leader di centrodestra hanno registrato un appello unitario in vista del ballottaggio per le elezioni amministrative, invitando gli italiani al voto ...