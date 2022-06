Charlene di Monaco ci ricasca: l’ultimo gesto con Alberto fa il giro del mondo (Di venerdì 24 giugno 2022) Charlene di Monaco torna a far parlare della sua relazione con il Principe Alberto. Infatti l’ultimo gesto è stato ripreso dal mondo intero. Si torna a parlare della controversa relazione tra Alberto e Charlene di Monaco. La coppia di principi monegaschi, infatti, si è resa protagonista di un gesto pubblico. Andiamo a vedere cos’è successo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 giugno 2022)ditorna a far parlare della sua relazione con il Principe. Infattiè stato ripreso dalintero. Si torna a parlare della controversa relazione tradi. La coppia di principi monegaschi, infatti, si è resa protagonista di unpubblico. Andiamo a vedere cos’è successo L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Alberto di Monaco e la principessa Charlene, bacio scacciacrisi in Norvegia #jacques #albertodimonaco #alberto… - infoitcultura : Charlene di Monaco, il bacio con il principe Alberto - infoitcultura : Alberto e Charlène di Monaco: il bacio «scaccia crisi» (che però non convince tutti) - amerberg : 'Charlène e Alberto di Monaco, bacio in pubblico (quasi) sulle labbra. Ma non convince' - vogue_italia : Il momento tanto atteso è finalmente arrivato tra Charlène e Alberto di Monaco. Ma non tutti sono convinti... -