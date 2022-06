Andreescu-Garcia in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Bad Homburg 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Biancaaffronterà Carolinein occasione delladel Wta 250 di Bad. La canadese, dopo aver battuto nel percorso Trevisan, Swan e Kasatkina, ha beneficiato del ritiro di Simona Halep in semi. Più agevole il cammino della francese, che ha estromesso Sasnovich, Rakhimova e Lisicki prima di aggiudicarsi il derby in semicontro Cornet, annullando un match point. Le due non si sono mai affrontate in carriera; secondo i bookmakerspartirà nettamente favorita. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Latraandrà in scena sabato 25 giugno, non prima delle ore 13.30 sul Campo Centrale; latelevisiva ...