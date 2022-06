Ucraina, sono arrivati dagli Stati Uniti i lanciarazzi Himars, in grado di cambiare la guerra (Di giovedì 23 giugno 2022) Un po’ come ci avevano abituati ad aspettarci, quando da piccoli affollavamo i cinema parrocchiali, proprio mentre i pellerossa ‘cattivi’ si apprestavano a sferrare l’attacco finale al fortino di legno difeso da un pugno di soldati con la giubba blu e la bandana gialla, in lontananza si sentivano le trombe e, puntuale, arrivava l’urlo liberatorio: “Arrivano i nostri!”. Ucraina, è arrivato dagli Stati Uniti l’Himars, un sistema missilistico con una gittata di 80 chilometri Probabilmente non è stato questo l’urlo con il quale oggi i soldati ucraini hanno levato, vedendo arrivare finalmente il micidiale Himars, inviato loro dagli Stati Uniti, ma sicuramente hanno tirato un bel sospiro di sollievo. E già perché si tratta di un sistema ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) Un po’ come ci avevano abituati ad aspettarci, quando da piccoli affollavamo i cinema parrocchiali, proprio mentre i pellerossa ‘cattivi’ si apprestavano a sferrare l’attacco finale al fortino di legno difeso da un pugno di soldati con la giubba blu e la bandana gialla, in lontananza si sentivano le trombe e, puntuale, arrivava l’urlo liberatorio: “Arrivano i nostri!”., è arrivatol’, un sistema missilistico con una gittata di 80 chilometri Probabilmente non è stato questo l’urlo con il quale oggi i soldati ucraini hanno levato, vedendo arrivare finalmente il micidiale, inviato loro, ma sicuramente hanno tirato un bel sospiro di sollievo. E già perché si tratta di un sistema ...

