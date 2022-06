Pubblicità

QN Motori

Ne farà le spese quest'anno anche un appuntamento tra i più attesi in assoluto dell'intera stagione fieristica dei motori e delle produzioni automobilistiche: ildi. Perché il......da allora hanno continuato a girare e la conferma è venuta da Milano in occasione deldel ... In Cina la mega fabbrica di frigoriferi diè stata di recente acquisita (per un valore al ... Salone di Shanghai: date, prenotazione e biglietti PECHINO, 17 GIU - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,40%, a 3.272,25 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,82% e scivola a quota 2.Per lo studio di Shanghai il progetto dell’arredo inizia sempre da un’idea di spazio. Li abbiamo incontrati e ci hanno raccontato il loro total design.