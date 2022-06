Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - DiMarzio : #Calciomercato | .@OfficialASRoma, incontro in corso con gli agenti di #Calafiori - Cucciolina96251 : RT @ASRomaPartite: #Calafiori domani rinnova il contratto con la Roma e va in prestito alla Salernitana @DiMarzio - GibNoa : RT @DiMarzio: #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - TuttoASRoma24 : Roma, incognita Calafiori: la dirigenza studia la strategia di calciomercato ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -

Corriere dello Sport

... Tiago Pinto ha incontrato Rafaela Pimenta e Vincenzo Raiola, agenti di Riccardo, per definire il futuro del giovane esterno sinistro giallorosso classe 2002, che rinnoverà con la...- Riccardoè rientrato dal prestito deludente al Genoa ma non resterà nella capitale. Laha infatti trovato l'accordo con la Salernitana per una sua cessione in prestito. Morgan De ... Roma, Calafiori rinnova e parte: vicino l’accordo con la Salernitana Incontro in corso a Milano tra il ds della Roma, Tiago Pinto e gli agenti di Calafiori Dopo gli appuntamenti di ieri con il Sassuolo per Frattesi, il general manager della Roma, Tiago Pinto pensa anch ...Non solo Joao Pedro per la Salernitana. Come segnala Gianluca Di Marzio, il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis: “sta cercando di inserirsi per Carboni, difensore del Cagliari molto vicino al M ...