Paolo Ciavarro senza freni sull'ex di Clizia: "Io con Francesco Sarcina …" (Di giovedì 23 giugno 2022) Paolo Ciavarro, la confessione che sorprende sui rapporti con Francesca Sarcina, l'ex marito di Clizia Incorvaia. Le parole sorprendenti. Paolo Ciavarro è il compagno della famosa influencer siciliana Clizia Incorvaia. I due sono molto innamorati e da pochi mesi sono diventati genitori del piccolo Gabriele che pare li abbia uniti ancora di più. I due si sono conosciuti all'interno del reality il Grande Fratello vip al quale hanno preso parte qualche anno fa e da quel momento non si sono più lasciati. La nascita del piccolo ha sicuramente cambiato gli equilibri familiari ma i due sono diventati ancora più inseparabili. Entrambi nel corso di alcune interviste hanno confessato che il loro rapporto di coppia è ancora più profondo rispetto a prima. A crescere è stata ...

