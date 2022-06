Oroscopo Branko di Giovedì 23 Giugno 2022: Scorpione instabile (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Giugno 23 2022 Ariete Le vostre idee rivoluzionarie fanno paura anche alle persone che sono in alto. Toro Siete prigionieri felici di un grande amore. Gemelli Venere in aspetto con Saturno: favorite tutte le vostre attività ma soprattutto nuove relazioni sessuali nel caso siete soli. Cancro Gli opposti si attraggono ma dopo cosa succede? Leone Ginocchia, polsi, muscoli, invitiamo alla cautela tutti anche i più giovani. Vergine Sapete che Venere in Gemelli non sa quello che fa. Bilancia Cosa c’è da sognare? Datevi da fare! Scorpione Vincerà la vostra legge. Intanto preparatevi per la nuova Luna del 29. Non avete mai stabilità, siete fatti così. Sagittario Ogni tanto vi fissate su cose che sarebbe meglio lasciar ... Leggi su zon (Di giovedì 23 giugno 2022) L’diper oggi,23Ariete Le vostre idee rivoluzionarie fanno paura anche alle persone che sono in alto. Toro Siete prigionieri felici di un grande amore. Gemelli Venere in aspetto con Saturno: favorite tutte le vostre attività ma soprattutto nuove relazioni sessuali nel caso siete soli. Cancro Gli opposti si attraggono ma dopo cosa succede? Leone Ginocchia, polsi, muscoli, invitiamo alla cautela tutti anche i più giovani. Vergine Sapete che Venere in Gemelli non sa quello che fa. Bilancia Cosa c’è da sognare? Datevi da fare!Vincerà la vostra legge. Intanto preparatevi per la nuova Luna del 29. Non avete mai stabilità, siete fatti così. Sagittario Ogni tanto vi fissate su cose che sarebbe meglio lasciar ...

