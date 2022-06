Nuoto, Mondiali 2022: Lorenzo Zazzeri impressiona e accede alla Finale dei 50 sl! (Di giovedì 23 giugno 2022) Lorenzo Zazzeri e la Finale dei 50 stile libero si incrociano. Il toscano, sui blocchetti si partenza della specialità più veloce dei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria), ha dato dimostrazione di godere di una grandissima condizione. Dopo aver recitato un ruolo da protagonista nella 4×100 stile libero di bronzo alla Duna Arena, Zazzeri sarà nell’atto conclusivo e l’ha fatto con il secondo miglior tempo. Un buono scatto al via per lui e una splendida progressione hanno permesso al classe ’94 del Bel Paese di stampare sulla piastra 21.70, a rappresentazione del suo nuovo personale (prec. 21.75), dando continuità rispetto a quanto si era visto già nel corso della gara individuale dei 100 stile libero dove il nuotatore tricolore ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022)e ladei 50 stile libero si incrociano. Il toscano, sui blocchetti si partenza della specialità più veloce deidiin vasca lunga a Budapest (Ungheria), ha dato dimostrazione di godere di una grandissima condizione. Dopo aver recitato un ruolo da protagonista nella 4×100 stile libero di bronzoDuna Arena,sarà nell’atto conclusivo e l’ha fatto con il secondo miglior tempo. Un buono scatto al via per lui e una splendida progressione hanno permesso al classe ’94 del Bel Paese di stampare sulla piastra 21.70, a rappresentazione del suo nuovo personale (prec. 21.75), dando continuità rispetto a quanto si era visto già nel corso della gara individuale dei 100 stile libero dove il nuotatore tricolore ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - AdriJuve64 : Anita Alvarez, malore in acqua ai Mondiali di nuoto. L'allenatrice che l'ha salvata: «Mi sono tuffata perché i bagn… - leggoit : Anita Alvarez, malore in acqua ai Mondiali di nuoto. L'allenatrice che l'ha salvata: «Mi sono tuffata perché i bagn… -