Nuoto artistico | l’allenatrice di Anita Alvarez | “Un grande spavento | i bagnini non intervenivano”

Pubblicità

Eurosport_IT : Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 - Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - Marie_Bloo : Sono sul letto a riflettere su questa semifinale e a pregare che le mie bambine del nuoto artistico sabato prendano… - TuttocalcioS : Oggi alle ore 16 ? nei #mondiali di nuoto artistico, Linda #Cerruti ???? e Costanza #Ferro ???? puntano alla medaglia n… -

Buone notizie dal preliminare dell'highlight ai Mondiali di. A Budapest l'Italia di Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca ...... l'allenatrice spagnola della squadra Usa di sincronizzato (o, come preferiscono chiamarlo gli addetti ai lavori,). È per merito di Andrea Fuentes, infatti, se la giornata di gare ...Buone notizie dal preliminare dell’highlight ai Mondiali di nuoto artistico. A Budapest l’Italia di Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, ...Passato lo spavento, l'atleta è riuscita a tornare sul piano vasca per rassicurare sulle proprie condizioni di salute La perdita dei sensi, la discesa in fondo alla vasca, il salvataggio del team Usa ...