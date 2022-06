Min-Jae Kim più lontano? Su di lui due club stranieri, la situazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Non ci sarebbe solo il Napoli sulle tracce del difensore sudcoreano del Fenerbahçe Min-jae Kim. Il venticinquenne infatti, individuato dal ds Giuntoli come il perfetto sostituto in caso di addio di Kalidou Koulibaly, sarebbe anche nella lista dei desideri di Siviglia e Rennes. Oltre agli spagnoli e ai francesi poi, secondo tuttomercatoweb.com, ci sarebbe stato anche un contatto esplorativo da parte dell’Inter. I nerazzurri infatti potrebbero con ogni probabilità perdere un difensore centrale durante questa sessione di mercato; e in caso saltasse la trattativa con il più quotato Bremer i meneghini potrebbero fiondarsi proprio su Min-Jae Kim. Napoli Koulibaly (Getty Images) Il sud-coreano lascerebbe il Fenerbahçe per una cifra intorno ai 20 milioni (in forza della clausola su cui i turchi sono anche disposti a trattare), prezzo assolutamente alla portata del Napoli, soprattutto in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Non ci sarebbe solo il Napoli sulle tracce del difensore sudcoreano del Fenerbahçe Min-jae Kim. Il venticinquenne infatti, individuato dal ds Giuntoli come il perfetto sostituto in caso di addio di Kalidou Koulibaly, sarebbe anche nella lista dei desideri di Siviglia e Rennes. Oltre agli spagnoli e ai francesi poi, secondo tuttomercatoweb.com, ci sarebbe stato anche un contatto esplorativo da parte dell’Inter. I nerazzurri infatti potrebbero con ogni probabilità perdere un difensore centrale durante questa sessione di mercato; e in caso saltasse la trattativa con il più quotato Bremer i meneghini potrebbero fiondarsi proprio su Min-Jae Kim. Napoli Koulibaly (Getty Images) Il sud-coreano lascerebbe il Fenerbahçe per una cifra intorno ai 20 milioni (in forza della clausola su cui i turchi sono anche disposti a trattare), prezzo assolutamente alla portata del Napoli, soprattutto in ...

Pubblicità

MondoNapoli : Tmw - Napoli, su Min-jae Kim si inseriscono due club stranieri - - tuttonapoli : Tmw - Concorrenza per Min-jae Kim: ci pensano altre due squadre - YoSrfc : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Non solo il Napoli su Min-jae (se parte Koulibaly): forte pressing di Siviglia e Rennes - TuttoMercatoWeb : TMW - Non solo il Napoli su Min-jae (se parte Koulibaly): forte pressing di Siviglia e Rennes - infoitsport : Koulibaly può partire, Giuntoli ha fissato un incontro con gli agenti di Kim Min-jae -