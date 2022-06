L’Isola dei Famosi, non è più come prima? Cosa è cambiato con l’uscita di Edoardo Tavassi (Di giovedì 23 giugno 2022) come ormai è risaputo, Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi a causa di un problema al ginocchio che ha convinto i medici a optare per il ritiro da parte sua. LEGGI ANCHE: — Isola, ‘potrebbe esserci un interesse per l’argentina’: Cosa rivela Nicolas agli altri naufraghi Tutto questo è avvenuto a un passo dalla finalissima, in cui gli altri isolani si contenderanno la vittoria. A pochissimi giorni dalla fine del reality, sembra che la mancanza di Edoardo in Honduras si faccia sentire più del previsto. È quello che pensano diversi utenti che hanno seguito fin dal principio questa edizione, e che adesso notano una certa stanchezza nei concorrenti e una mancanza di divertimento e spensieratezza. Edoardo grande assente ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 giugno 2022)ormai è risaputo,Tavassi ha dovuto abbandonaredeia causa di un problema al ginocchio che ha convinto i medici a optare per il ritiro da parte sua. LEGGI ANCHE: — Isola, ‘potrebbe esserci un interesse per l’argentina’:rivela Nicolas agli altri naufraghi Tutto questo è avvenuto a un passo dalla finalissima, in cui gli altri isolani si contenderanno la vittoria. A pochissimi giorni dalla fine del reality, sembra che la mancanza diin Honduras si faccia sentire più del previsto. È quello che pensano diversi utenti che hanno seguito fin dal principio questa edizione, e che adesso notano una certa stanchezza nei concorrenti e una mancanza di divertimento e spensieratezza.grande assente ...

