La grande scommessa di Ray Dalio contro l'Europa (Di giovedì 23 giugno 2022) Ray Dalio, ceo di Bridgwater Associates e nel tempo libero guru dispensatore di consigli finanziari e visioni geopolitiche, sembra non avere fiducia nel mercato europeo. Il fondo, infatti, ha scommesso 10,5 miliardi contro i titoli azionari del Vecchio Continente, secondo i dati dell'agenzia Bloomberg. Il più grande hedge fund al mondo, con patrimoni gestiti per circa 150 miliardi, ha posizioni short su 28 società, praticamente raddoppiate rispetto ai 5,7 miliardi di dollari puntati contro 18 aziende la scorsa settimana. Le scommesse più importanti riguardano il fornitore di apparecchiature per semiconduttori Asml Holding, con 1 miliardo di dollari, il colosso energetico francese Total Energies con 705 milioni di dollari e la farmaceutica Sanofi con 646 milioni di dollari. Ma ci sono anche Banco Santander, Bnp Paribas, ...

