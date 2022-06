Ius Scholae, volano stracci in commissione tra il deputato Fdi e la Dimaiana | VIDEO (Di giovedì 23 giugno 2022) Il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone vs la presidente Vittoria Casa, l’ex M5S passata al nuovo gruppo di Luigi Di Maio “Insieme per il futuro”. La scena è avvenuta durante la commissione Istruzione riunita per lo “Ius Scholae”: il deputato perde letteralmente la pazienza e si alza in piedi urlando. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Federico Mollicone in commissione Istruzione riunita per lo “Ius Scholae”. pic.twitter.com/xVPzuY05oM — Alekos Prete (@AlekosPrete) June 23, 2022 Federico Mollicone si scaglia contro Vittoria Casa “È stata imposta la votazione a parere favorevole senza consentire le dichiarazioni di voto, senza accertare le osservazioni proposte dal centrodestra e senza terminare la votazione con i contrari e gli astenuti”, si legge in una nota congiunta ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildi Fratelli d’Italia, Federico Mollicone vs la presidente Vittoria Casa, l’ex M5S passata al nuovo gruppo di Luigi Di Maio “Insieme per il futuro”. La scena è avvenuta durante laIstruzione riunita per lo “Ius”: ilperde letteralmente la pazienza e si alza in piedi urlando. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Federico Mollicone inIstruzione riunita per lo “Ius”. pic.twitter.com/xVPzuY05oM — Alekos Prete (@AlekosPrete) June 23, 2022 Federico Mollicone si scaglia contro Vittoria Casa “È stata imposta la votazione a parere favorevole senza consentire le dichiarazioni di voto, senza accertare le osservazioni proposte dal centrodestra e senza terminare la votazione con i contrari e gli astenuti”, si legge in una nota congiunta ...

