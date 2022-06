**Ipf: assemblea alle 14.30, per capogruppo in pole Battelli, Vacca e Spadafora** (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - alle 14.30 la prima assemblea che segnerà, formalmente, la nascita di 'Italia per il futuro', il gruppo nato dalla scissione del M5S e capitanato da Luigi Di Maio. La sessantina di deputati e senatori che hanno seguito il ministro degli Esteri si riuniranno per decidere, tra le altre cose, la nomina del capogruppo. Alla Camera, dove Ipf ha i numeri per formare subito un gruppo e problemi di simboli non ne ha, i nomi che girano sono quelli di Sergio Battelli, Gianluca Vacca e Vincenzo Spadafora, anche se, secondo fonti interni, l'ex ministro dello Sport non sarebbe particolarmente interessato a diventare presidente del gruppo. Anche il nome di Cosimo Adelizzi rimbalza in queste ore tra i 'dimaiani', ma i favoriti, al momento, sembrano essere Vacca e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) -14.30 la primache segnerà, formalmente, la nascita di 'Italia per il futuro', il gruppo nato dalla scissione del M5S e capitanato da Luigi Di Maio. La sessantina di deputati e senatori che hanno seguito il ministro degli Esteri si riuniranno per decidere, tra le altre cose, la nomina del. Alla Camera, dove Ipf ha i numeri per formare subito un gruppo e problemi di simboli non ne ha, i nomi che girano sono quelli di Sergio, Gianlucae Vincenzo Spadafora, anche se, secondo fonti interni, l'ex ministro dello Sport non sarebbe particolarmente interessato a diventare presidente del gruppo. Anche il nome di Cosimo Adelizzi rimbalza in queste ore tra i 'dimaiani', ma i favoriti, al momento, sembrano esseree ...

