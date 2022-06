Instagram down 23 giugno 2022, cosa sta succedendo? (Di giovedì 23 giugno 2022) Instagram down nella giornata di oggi, 23 giugno 2022. Le prime avvisaglie – come da prassi – si possono cogliere sui social network e in particolare su Twitter. L’hashtag #Instagramdown è schizzato in cima nelle tendenze quando dall’ultimo problema del social delle foto non sono passati neanche dieci giorni. Lo scorso 14 giugno, infatti, stavamo parlando del bug che – per una giornata – ha fatto sì che gli utenti dovessero rivedere le storie già viste in precedenza per visualizzare quelle caricate successivamente. Andiamo a raccogliere testimonianze social e a dare un’occhiata ai dati per capire cosa non funziona in questo down Instagram 23 giugno. L’#Instagramdown ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 giugno 2022)nella giornata di oggi, 23. Le prime avvisaglie – come da prassi – si possono cogliere sui social network e in particolare su Twitter. L’hashtag #è schizzato in cima nelle tendenze quando dall’ultimo problema del social delle foto non sono passati neanche dieci giorni. Lo scorso 14, infatti, stavamo parlando del bug che – per una giornata – ha fatto sì che gli utenti dovessero rivedere le storie già viste in precedenza per visualizzare quelle caricate successivamente. Andiamo a raccogliere testimonianze social e a dare un’occhiata ai dati per capirenon funziona in questo23. L’#...

elebonnyy : instagram down almeno sappiamo che quel pazzo non posta qualche porcata - Paoblog : @instagram sta dando i numeri. Non riesco più a vedere le mie Storie. Ed infatti - GuidaMadda : Sei un #socialmediamanager e sei venuto su Twitter per capire se il down ?? è tuo oppure di Instagram #instagramdown - ahospibebe : RT @lalaauro: Ma le persone che non hanno Twitter come fanno a sapere che c’è un Instagram down, cioè io letteralmente non vivrei senza que… - gigibeltrame : Instagram down: prime segnalazioni diffuse del disservizio #digilosofia -