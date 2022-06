Il libro più divertente dell'estate ti sfida a ragionare come un detective (Di giovedì 23 giugno 2022) Appassionati di gialli, thriller & co, è finalmente arrivato il momento di mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato finora: il libro più divertente dell'estate 2022 è finalmente approdato in Italia, e ha l'obiettivo dichiarato di aiutarci a dimostrare le nostre abilità più o meno innate, più o meno apprese di detective. Con 160 pagine illustrate fatte di delitti da risolvere, indizio dopo indizio. Il volume in questione si intitola La scena del crimine (ed. Magazzini Salani), sottotitolo Gialli da risolvere in vacanza e porta la firma di due giovani autori spagnoli, Modesto García e Javi de Castro. Nato da una serie di enigmi diventati veri e propri casi virali sui social, questo librogame raccoglie 12 diversi casi illustrati di crimini e affini che dovremo districare ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Appassionati di gialli, thriller & co, è finalmente arrivato il momento di mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato finora: ilpiù2022 è finalmente approdato in Italia, e ha l'obiettivo dichiarato di aiutarci a dimostrare le nostre abilità più o meno innate, più o meno apprese di. Con 160 pagine illustrate fatte di delitti da risolvere, indizio dopo indizio. Il volume in questione si intitola La scena del crimine (ed. Magazzini Salani), sottotitolo Gialli da risolvere in vacanza e porta la firma di due giovani autori spagnoli, Modesto García e Javi de Castro. Nato da una serie di enigmi diventati veri e propri casi virali sui social, questogame raccoglie 12 diversi casi illustrati di crimini e affini che dovremo districare ...

Pubblicità

matteograndi : Ho appena finito il romanzo di @MetaErmal. Pochi artisti sanno usare con tanta grazia le parole e al tempo stesso s… - santegidionews : Martini è stato l’autore più letto in #Europa, insieme ad Umberto #Eco. Ha toccato il cuore di milioni di persone.… - GQitalia : 160 pagine di delitti da risolvere. Se lo provi non smetti più - El1_Elyon : @IlariaBifarini Non si porta più Il virus , se vuoi anticipare il tema per il prossimo libro il problema sarà energetico. - ILookToWhit_ : mia mamma, anche lei sotto esame, sta più esaurita di me io: 'uh mamma, guarda, l'ultimo capitolo del mio libro di… -

Tutti i segreti del rosso Valentino in un libro che è già cult E tuttavia Piccioli ne ha voluto ottenere una versione fruibile da un più largo numero di persone e ... Aldo Premoli ACQUISTA QUI il libro "Valentino: Themes and Variations" di Pamela Golbin 1 of 6 La prima edizione di 'ViviParco' a San Rossore Venerdì 1 luglio arriva la danza nel Parco con 'Il più bel Cantico fra i Cantici', spettacolo ... Martedì 5 luglio Andrea Mati presenta il libro 'Salvarsi con il verde' (Giunti), mentre venerdì 8 luglio ... GQ Italia E tuttavia Piccioli ne ha voluto ottenere una versione fruibile da unlargo numero di persone e ... Aldo Premoli ACQUISTA QUI il"Valentino: Themes and Variations" di Pamela Golbin 1 of 6Venerdì 1 luglio arriva la danza nel Parco con 'Ilbel Cantico fra i Cantici', spettacolo ... Martedì 5 luglio Andrea Mati presenta il'Salvarsi con il verde' (Giunti), mentre venerdì 8 luglio ... Il libro più divertente dell'estate ti sfida a ragionare come un detective