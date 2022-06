Gazzetta: Bernardeschi è uno dei tanti parametri zero ancora senza squadra (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo Dybala e Mertens, c’è anche Bernardeschi nel lungo elenco di calciatori svincolati che non riescono ancora a trovare una squadra. Ovviamente perché chiedono troppo, non si rendono che le disponibilità economiche dei club si sono notevolmente ridotte. Scrive la Gazzetta: Bernardeschi è uno dei tanti parametri zero ancora senza squadra, un campione d’Europa che meno di un anno fa sfilava sul pullman scoperto nel centro di Roma, ebbro di felicità e osannato da un Paese intero, e ora è in attesa del futuro. l’interesse del Napoli nell’ultimo periodo si è molto affievolito, probabilmente perché al momento non è nelle condizioni finanziarie per poter affondare subito il colpo. In attesa di una big ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo Dybala e Mertens, c’è anchenel lungo elenco di calciatori svincolati che non riesconoa trovare una. Ovviamente perché chiedono troppo, non si rendono che le disponibilità economiche dei club si sono notevolmente ridotte. Scrive laè uno dei, un campione d’Europa che meno di un anno fa sfilava sul pullman scoperto nel centro di Roma, ebbro di felicità e osannato da un Paese intero, e ora è in attesa del futuro. l’interesse del Napoli nell’ultimo periodo si è molto affievolito, probabilmente perché al momento non è nelle condizioni finanziarie per poter affondare subito il colpo. In attesa di una big ...

