Cooperazione: Mattarella, 'a Paesi fragili non bastano risorse eccedenti, beni sono globali' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "La pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non esistono soluzioni locali a sfide globali come quelle delle emergenze sanitarie, dei cambiamenti climatici, della povertà estrema, dell'insicurezza alimentare. Una riflessione sulle strategie presenti e future del nostro Paese nel campo della Cooperazione allo sviluppo deve esserne consapevole. In altri termini, non è risolutiva l'attesa che un'iniziativa basata sulla destinazione verso i Paesi più fragili soltanto delle risorse considerate eccedenti dalle economie dei Paesi più sviluppati permetta di vincere le sfide". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la Conferenza nazionale della Cooperazione allo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "La pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non esistono soluzioni locali a sfidecome quelle delle emergenze sanitarie, dei cambiamenti climatici, della povertà estrema, dell'insicurezza alimentare. Una riflessione sulle strategie presenti e future del nostro Paese nel campo dellaallo sviluppo deve esserne consapevole. In altri termini, non è risolutiva l'attesa che un'iniziativa basata sulla destinazione verso ipiùsoltanto delleconsideratedalle economie deipiù sviluppati permetta di vincere le sfide". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, aprendo la Conferenza nazionale dellaallo ...

