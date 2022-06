Calcio: Lega Serie A e Puma svelano il pallone del campionato 2022-2023 (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Lega Serie A e Puma, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall'inizio della stagione calcistica 2022/23, presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il Puma Orbita Serie A. Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e con oltre 530 milioni di fan nel mondo, la Serie A Tim è uno dei campionati più seguiti a livello globale. Puma è già attiva nel Calcio italiano attraverso squadre iconiche come l'AC Milan e l'US Sassuolo e nel corso degli anni ha collaborato con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) -A e, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale dellaA dall'inizio della stagione calcistica/23, presentano oggi ilda gioco ufficiale per la stagione/23: ilOrbitaA. Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e con oltre 530 milioni di fan nel mondo, laA Tim è uno dei campionati più seguiti a livello globale.è già attiva nelitaliano attraverso squadre iconiche come l'AC Milan e l'US Sassuolo e nel corso degli anni ha collaborato con ...

