Calcio: colpo dell'Atalanta, preso Ederson dalla Salernitana (Di giovedì 23 giugno 2022) Bergamo, 23 giu. - (Adnkronos) - L'Atalanta ha chiuso con la Salernitana per l'acquisto di Ederson. Il centrocampista brasiliano ha vissuto una buona seconda parte della stagione con la squadra granata (2 reti e un assist in 15 partite di Serie A, ndr). Per battere la concorrenza, tra cui l'Inter, la squadra bergamasca ha messo sul tavolo 15 milioni di euro più alcuni calciatori, tra cui Matteo Lovato. Il centrocampista classe 1999 è quindi un nuovo rinforzo per la 'Dea', che ha anche riscattato Merih Demiral dalla Juventus. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Bergamo, 23 giu. - (Adnkronos) - L'ha chiuso con laper l'acquisto di. Il centrocampista brasiliano ha vissuto una buona seconda partea stagione con la squadra granata (2 reti e un assist in 15 partite di Serie A, ndr). Per battere la concorrenza, tra cui l'Inter, la squadra bergamasca ha messo sul tavolo 15 milioni di euro più alcuni calciatori, tra cui Matteo Lovato. Il centrocampista classe 1999 è quindi un nuovo rinforzo per la 'Dea', che ha anche riscattato Merih DemiralJuventus.

Pubblicità

TV7Benevento : Calcio: colpo dell'Atalanta, preso Ederson dalla Salernitana - - YouTvrs : Colpo #Jesina, in mediana ecco #Borgese - - Gazzettino : Inter, incontro con il Psg per Skriniar. Juventus, summit con Pogba. Atalanta, colpo a sorpresa: in arrivo Ederson - SportRepubblica : Calciomercato in diretta: Roma, ancora distanza con il Sassuolo per Frattesi. Colpo Atalanta, arriva Ederson - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Koulibaly-#Juve, si fara'. E il 'merito' è di #Allegri, ecco perché! IL COLPO ? -

Zidane: 'La Champions più emozionante Quella vinta contro la Juve' Zidane, dalla Juve al Real Madrid Il trasferimento del fantasista francese ai Blancos fu ai tempi un clamoroso colpo che oggi sarebbe valutato attorno ai 100 milioni di euro, il commento di Zizou: " ... Calciomercato Inter: i ricchi scemi degli altri Sto per chiedere a Beppe Marotta di accompagnarmi una mattina alla tabaccheria dall'amico Serpilli, ex difensore centrale di buon livello, dice lui: voglio tentare il colpo (sicuro) al Gratta e Vinci. Se ci sta, se accoglie l'invito, son soldi e allegria senza se e senza ma. Magari ci scappa pure un cinque più uno al ... Il Sannio Quotidiano Colpo Jesina, in mediana ecco Borgese L’esperto centrocampista classe ’85 si è ufficialmente trasferito alla Jesina. Borgese ha deciso di ripartire da una piazza che sostanzialmente si nutre di calcio e che lo scorso anno ha sorpreso ... Parolo: «Mercato soddisfacente con colpi pirotecnici» La Roma con Matic ha preso un giocatore che Mourinho ha sempre voluto. Gran colpo, e non si fermerà lì perché il portoghese ha voglia di continuare a crescere. Alla Lazio sembra che Lotito voglia ... Zidane, dalla Juve al Real Madrid Il trasferimento del fantasista francese ai Blancos fu ai tempi un clamorosoche oggi sarebbe valutato attorno ai 100 milioni di euro, il commento di Zizou: " ...Sto per chiedere a Beppe Marotta di accompagnarmi una mattina alla tabaccheria dall'amico Serpilli, ex difensore centrale di buon livello, dice lui: voglio tentare il(sicuro) al Gratta e Vinci. Se ci sta, se accoglie l'invito, son soldi e allegria senza se e senza ma. Magari ci scappa pure un cinque più uno al ... Calcio: colpo dell'Atalanta, preso Ederson dalla Salernitana L’esperto centrocampista classe ’85 si è ufficialmente trasferito alla Jesina. Borgese ha deciso di ripartire da una piazza che sostanzialmente si nutre di calcio e che lo scorso anno ha sorpreso ...La Roma con Matic ha preso un giocatore che Mourinho ha sempre voluto. Gran colpo, e non si fermerà lì perché il portoghese ha voglia di continuare a crescere. Alla Lazio sembra che Lotito voglia ...