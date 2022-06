Brad Pitt: "Soffro di prosopagnosia, non ricordo i volti delle persone" (Di giovedì 23 giugno 2022) Brad Pitt ha appena rivelato di soffrire di prosopagnosia, una condizione che impedisce alle persone che ne sono affette di riconoscere i volti dei propri interlocutori. Brad Pitt si è recentemente aperto a proposito della depressione di cui ha sofferto in passato e delle sofferenze che gli causa la prosopagnosia, un deficit percettivo del sistema nervoso centrale che impedisce ai soggetti che ne vengono colpiti di riconoscere i volti delle persone. Parlando con GQ a proposito della sua condizione e dell'impatto che ha avuto sulla sua fiducia in se stesso, in particolare quando si tratta di situazioni sociali, Pitt ha rivelato che fatica a ricordare le facce ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)ha appena rivelato di soffrire di, una condizione che impedisce alleche ne sono affette di riconoscere idei propri interlocutori.si è recentemente aperto a proposito della depressione di cui ha sofferto in passato esofferenze che gli causa la, un deficit percettivo del sistema nervoso centrale che impedisce ai soggetti che ne vengono colpiti di riconoscere i. Parlando con GQ a proposito della sua condizione e dell'impatto che ha avuto sulla sua fiducia in se stesso, in particolare quando si tratta di situazioni sociali,ha rivelato che fatica a ricordare le facce ...

