Urlava "non ce n'é coviddi", ora è ricoverata nel reparto Covid all'ospedale di Palermo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Angela Chianello è stata uno dei volti più discussi del 2020 da quando, durante un servizio con Live Non è la d'Urso, ha urlato che a Mondello "non ce n'é Coviddi" e che se qualora il virus fosse tornato "a settembre ci rinchiudiamo tutti". Ospitate, serate, apparizioni televisive, gadget, singoli e video musicali: in pochi mesi "Angela da Mondello" è riuscita a diventare un'icona trash a tutti gli effetti. Ovviamente questi personaggi durano sul web il tempo di uno starnuto e già nel 2021 nessuno si ricordava di lei. Oggi però il suo nome è tornato sulla bocca di molti perché proprio lei, che Urlava che il "Coviddi" non c'era, se l'è beccato ed è finita pure ricoverata in ospedale. "Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid", ha fatto sapere sui suoi ...

