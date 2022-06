Traffico Roma del 22-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordointenso in carreggiata interna confine tra la Casilina e la Ardeatina esterna rallentamenti e code tra la Prenestina e la Tiburtina difficoltà di missione sulla della diramazionesud con file da Torrenova è sempre in zona Torrenova prudenza un incidente in via del Fontanile di Carcaricola nei pressi di via Stanforddel tratto Urbano della A24 incolonnato dal raccordo alla tangenziale aumenta Come di consueto ilin ingresso e in particolare già molto trafficata e le consolari al tufello possibili rallentamenti per un incidente in via delle Vigne Nuove in prossimità di via delle Isole Curzolane dettagli di queste di altre sul sito.luceverde.it da Manuel ...