“Ti aspettiamo più che mai”: la coppia amatissima di UeD in dolce attesa (Di mercoledì 22 giugno 2022) La (bella) notizia era già nell’aria già da un po’ ma ora è diventata ufficiale: Claudia Dionigi incinta. L’ex corteggiatrice di UeD e il suo tronista, Lorenzo Riccardi, fra qualche mese diventeranno genitori. La coppia non ha bisogno di presentazioni ma ricordiamo che è sbocciata nello studio di Maria De Filippi nel corso dell’edizione 2018-2019. Dalla scelta Claudia e Lorenzo non si sono mai più lasciati. Da tempo parlavano di metter su famiglia e già da alcune settimane i fan avevano notato alcuni segnali che lasciavano intendere la gravidanza (come l’assenza di foto a figura intera di lei) ma nessuno dei due si era mai sbilanciato. Fino al tenero annuncio su Instagram. Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli”. Inizia così ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) La (bella) notizia era già nell’aria già da un po’ ma ora è diventata ufficiale: Claudia Dionigi incinta. L’ex corteggiatrice di UeD e il suo tronista, Lorenzo Riccardi, fra qualche mese diventeranno genitori. Lanon ha bisogno di presentazioni ma ricordiamo che è sbocciata nello studio di Maria De Filippi nel corso dell’edizione 2018-2019. Dalla scelta Claudia e Lorenzo non si sono mai più lasciati. Da tempo parlavano di metter su famiglia e già da alcune settimane i fan avevano notato alcuni segnali che lasciavano intendere la gravidanza (come l’assenza di foto a figura intera di lei) ma nessuno dei due si era mai sbilanciato. Fino al tenero annuncio su Instagram. Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli”. Inizia così ...

