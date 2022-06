Scissione M5s, Conte: “Lasciare la leadership? E per quale motivo? Appoggio a Draghi non è in discussione” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Il Movimento 5 stelle rimarrà sempre la prima forza politica ad occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica e digitale, beni comuni e tutti i temi che sono l’ossatura fondamentale della nostra missione in politica”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando ai cronisti nella sede del movimento a Campo Marzio, dopo la Scissione interna al Movimento. “Lasciare la leadership del Movimento? Per quale motivo?”, risponde ancora l’ex premier. Che, in merito alla Scissione storica e al fatto di non essere più la forza di maggioranza relativa, sottolinea ancora: “È un fatto di cui non va trascurato il rilievo politico perché c’è un nuovo gruppo politico, ma noi rimaniamo forti con i nostri valori, i nostri ideali e il nostro progetto politico”. Sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Il Movimento 5 stelle rimarrà sempre la prima forza politica ad occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica e digitale, beni comuni e tutti i temi che sono l’ossatura fondamentale della nostra missione in politica”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, parlando ai cronisti nella sede del movimento a Campo Marzio, dopo lainterna al Movimento. “ladel Movimento? Per?”, risponde ancora l’ex premier. Che, in merito allastorica e al fatto di non essere più la forza di maggioranza relativa, sottolinea ancora: “È un fatto di cui non va trascurato il rilievo politico perché c’è un nuovo gruppo politico, ma noi rimaniamo forti con i nostri valori, i nostri ideali e il nostro progetto politico”. Sulla ...

Pubblicità

agorarai : Scissione M5S: l'opinione di Pier Luigi Bersani. #Agorarai - petergomezblog : M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro”. Di Batt… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - AgenziaOpinione : ANTONIO TAJANI (FI) * SCISSIONE M5S: « MI AUGURO CHE PREVALGANO GLI INTERESSI DEL PAESE, RISPETTO AGLI INTERESSI DI… - FioreFio4 : RT @agambella: Consistenza attuale dei gruppi alla Camera dopo scissione M5S LEGA: 132 MOVIMENTO 5 STELLE: 105 PARTITO DEMOCRATICO: 97 FOR… -