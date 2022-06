Riforma reclutamento e formazione docenti: stop concorsi a crocette, 60 CFU per l’abilitazione, premi per i docenti più formati SCARICA IL TESTO (Di mercoledì 22 giugno 2022) Approvato in commissione il TESTO del PNNR che contiene al suo interno una Riforma che investe il reclutamento del personale docente e la sua formazione che diventa continua e "premiata". Approvato in ultima battuta un maxi-emendamento che lima alcune questioni che avevano trovato in disaccordo alcune forze politiche. Adesso TESTO in aula al Senato per l'approvazione definitiva L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Approvato in commissione ildel PNNR che contiene al suo interno unache investe ildel personale docente e la suache diventa continua e "ata". Approvato in ultima battuta un maxi-emendamento che lima alcune questioni che avevano trovato in disaccordo alcune forze politiche. Adessoin aula al Senato per l'approvazione definitiva L'articolo .

