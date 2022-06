Notizia dalla Spagna, Neymar può essere il colpo della Juve: c’è solo un problema (Di mercoledì 22 giugno 2022) Neymar alla Juventus. Sembrerebbe impossibile, eppure c’è qualcosa di vero. Il panorama del calciomercato è stato squarciato da un fulmine a ciel sereno. Un’indiscrezione, riportata da più fonti, l’ultima il quotidiano spagnolo Sport, parlerebbe di un accostamento di Neymar alla Juve. Come sappiamo le sfaccettature del mercato sono innumerevoli, ma questa lascia di sasso. Facciamo chiarezza. Neymar sarebbe stato proposto alla Juventus dal nuovo Ds Campos. ciò non significa che la Juventus abbia trovato una nuova punta per il suo tridente. Dopo la decisione di rinnovare Mbappe ad una cifra monstre, il PSG è alla ricerca di un alleggerimento finanziario. Il prescelto dei nomi pesanti per la cessione dovrebbe essere proprio il brasiliano. FOTO: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022)allantus. Sembrerebbe impossibile, eppure c’è qualcosa di vero. Il panorama del calciomercato è stato squarciato da un fulmine a ciel sereno. Un’indiscrezione, riportata da più fonti, l’ultima il quotidiano spagnolo Sport, parlerebbe di un accostamento dialla. Come sappiamo le sfaccettature del mercato sono innumerevoli, ma questa lascia di sasso. Facciamo chiarezza.sarebbe stato proposto allantus dal nuovo Ds Campos. ciò non significa che lantus abbia trovato una nuova punta per il suo tridente. Dopo la decisione di rinnovare Mbappe ad una cifra monstre, il PSG è alla ricerca di un alleggerimento finanziario. Il prescelto dei nomi pesanti per la cessione dovrebbeproprio il brasiliano. FOTO: ...

