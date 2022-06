Lecce: arriva Frabotta in prestito (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianluca Frabotta è il terzo acquisto del calciomercato estivo del Lecce. Il difensore, classe '99, di proprietà della Juventus, ultima stagione con la maglia del Verona, arriverà sabato in Salento ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianlucaè il terzo acquisto del calciomercato estivo del. Il difensore, classe '99, di proprietà della Juventus, ultima stagione con la maglia del Verona, arriverà sabato in Salento ...

