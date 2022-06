Influenza: esperti, 'in autunno tornerà prepotente per soppiantare Covid' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - L'Influenza, messa all'angolo negli ultimi anni dalle misure anti-Covid che hanno ridotto la circolazione dei virus stagionali, tornerà prepotente in autunno. E proverà a soppiantare il Covid. Sono previsioni basate sui dati epidemiologici che stanno emergendo nell'emisfero Sud. In questi giorni, infatti - indica l'OsservatorioInfluenza - il sistema di sorveglianza australiano sta rilevando un andamento di crescita della curva epidemica estremamente accelerato, in anticipo rispetto al normale andamento. E anche in Argentina sembra esserci la stessa situazione. Si tratta di virus tutti di tipo A, con una certa predominanza di A3N2. Tutto questo - spiegano gli esperti - fa supporre che, mentre nelle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - L', messa all'angolo negli ultimi anni dalle misure anti-che hanno ridotto la circolazione dei virus stagionali,in. E proverà ail. Sono previsioni basate sui dati epidemiologici che stanno emergendo nell'emisfero Sud. In questi giorni, infatti - indica l'Osservatorio- il sistema di sorveglianza australiano sta rilevando un andamento di crescita della curva epidemica estremamente accelerato, in anticipo rispetto al normale andamento. E anche in Argentina sembra esserci la stessa situazione. Si tratta di virus tutti di tipo A, con una certa predominanza di A3N2. Tutto questo - spiegano gli- fa supporre che, mentre nelle ...

Pubblicità

infoitsalute : Omicron 5, nuova ondata con picco di tamponi. L'avvertimento degli esperti: 'Il Covid non è un'influenza' - marsion65 : RT @LUIGIVACCARO5: Omicron 5, nuova ondata con picco di tamponi. L'avvertimento degli esperti: 'Il Covid non è un'influenza' LANCIARE ALLA… - sostengoi40 : RT @LUIGIVACCARO5: Omicron 5, nuova ondata con picco di tamponi. L'avvertimento degli esperti: 'Il Covid non è un'influenza' LANCIARE ALLA… - CosenzaChannel : Covid, Omicron 5 come influenza? Cosa ne pensano gli esperti - attilioc39 : RT @LUIGIVACCARO5: Omicron 5, nuova ondata con picco di tamponi. L'avvertimento degli esperti: 'Il Covid non è un'influenza' LANCIARE ALLA… -