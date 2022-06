In coma da oltre due mesi dopo un’operazione alle tonsille: ex Miss Brasile muore a 27 anni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gleycy Correia è morta lunedì 20 giugno per le complicanze sopraggiunte dopo un intervento di routine alle tonsille. Siamo in Brasile. La modella 27enne (eletta nel 2018 Miss United Continents Brazil) si è sottoposta a una tonsillectomia lo scorso aprile. Ha scelto una clinica privata. dopo qualche giorno, quando già era stata dimessa e si trovava a casa, ha avuto un’emorragia ed è stata portata in ospedale. Lì, il 4 aprile, ha avuto un arresto cardiaco. Entrata subito in coma, Correia non si è più svegliata, fino alla morte lunedì 20 giugno. La notizia la riporta il Mirror e l’annuncio della morte è stato dato da Lidiane Alves Oliveira, il sacerdote della famiglia. “Dio ha scelto questo giorno per raccogliere la nostra principessa. Ci mancherà molto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gleycy Correia è morta lunedì 20 giugno per le complicanze sopraggiunteun intervento di routine. Siamo in. La modella 27enne (eletta nel 2018United Continents Brazil) si è sottoposta a unactomia lo scorso aprile. Ha scelto una clinica privata.qualche giorno, quando già era stata dimessa e si trovava a casa, ha avuto un’emorragia ed è stata portata in ospedale. Lì, il 4 aprile, ha avuto un arresto cardiaco. Entrata subito in, Correia non si è più svegliata, fino alla morte lunedì 20 giugno. La notizia la riporta il Mirror e l’annuncio della morte è stato dato da Lidiane Alves Oliveira, il sacerdote della famiglia. “Dio ha scelto questo giorno per raccogliere la nostra principessa. Ci mancherà molto, ...

