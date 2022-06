Il Paradiso delle Signore 7, spoiler settembre: Roberta potrebbe tornare e mettere Marcello in crisi (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, tornerà nuovamente in onda a partire dal mese di settembre. Non mancheranno certamente le novità, soprattutto riguardanti il cast: tra ritorni, addii e new entry. Le riprese dei nuovi episodi sono già iniziate, alcune indiscrezioni sui nuovi episodi arrivano direttamente dal cast. A suscitare la curiosità dei telespettatori ci ha pensato Marcello, il quale ha lasciato intendere che presto potrebbe esserci il ritorno in scena di Roberta. Il Paradiso delle Signore 7, le riprese continuano La sesta stagione de Paradiso delle Signore è stata caratterizzata dall’addio di Roberta. La Venere dopo aver chiuso con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’appuntamento con Il7, tornerà nuovamente in onda a partire dal mese di. Non mancheranno certamente le novità, soprattutto riguardanti il cast: tra ritorni, addii e new entry. Le riprese dei nuovi episodi sono già iniziate, alcune indiscrezioni sui nuovi episodi arrivano direttamente dal cast. A suscitare la curiosità dei telespettatori ci ha pensato, il quale ha lasciato intendere che prestoesserci il ritorno in scena di. Il7, le riprese continuano La sesta stagione deè stata caratterizzata dall’addio di. La Venere dopo aver chiuso con ...

Pubblicità

GI0R_GIA_ : Amici del Web, non serve ricordarmi che Bea non ci sarà. Già devo superare questa cosa, se voi continuate non siete… - Fabrizi09542386 : RT @YourAbruzzo: Quella dell'Orfento è tra le valli più belle e selvagge del @parcomaiella. Il sentiero delle Scalelle a Caramanico Terme c… - ildicece : RT @YourAbruzzo: Quella dell'Orfento è tra le valli più belle e selvagge del @parcomaiella. Il sentiero delle Scalelle a Caramanico Terme c… - doscie : RT @YourAbruzzo: Quella dell'Orfento è tra le valli più belle e selvagge del @parcomaiella. Il sentiero delle Scalelle a Caramanico Terme c… - YourAbruzzo : Quella dell'Orfento è tra le valli più belle e selvagge del @parcomaiella. Il sentiero delle Scalelle a Caramanico… -