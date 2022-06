Figc, il Tar respinge il ricorso sull’indice di liquidità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Tar respinge il ricorso della Figc sull’indice di liquidità come parametro per l’iscrizione al campionato di Serie A. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dalla Figc per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022“, si legge in un comunicato ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Tarildelladicome parametro per l’iscrizione al campionato di Serie A. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillola domanda cautelare presentata dallaper la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022“, si legge in un comunicato ufficiale. SportFace.

Pubblicità

MCriscitiello : ESCLUSIVA! Il tar ha respinto il ricorso della FIGC. Altra sconfitta per Gravina. Vittoria @SerieA su indice di liq… - MCriscitiello : ESCLUSIVA- Domani si gioca al Tar il nuovo match tra Lega di serie A e Figc sulla liquidità delle squadre. E la pal… - sportface2016 : +++Il #Tar respinge il ricorso della #Figc sull'indice di liquidità come parametro per l'iscrizione al campionato di #SerieA+++ - furgeTX : RT @MCriscitiello: ESCLUSIVA! Il tar ha respinto il ricorso della FIGC. Altra sconfitta per Gravina. Vittoria @SerieA su indice di liquidit… - aangariswant : RT @MCriscitiello: ESCLUSIVA! Il tar ha respinto il ricorso della FIGC. Altra sconfitta per Gravina. Vittoria @SerieA su indice di liquidit… -