(Di mercoledì 22 giugno 2022)ha commesso unosulla cultura generale della sua città ed è stato subito bacchettato dalla giornalista, sempre molto schiettaè una delle giornaliste più apprezzate ed allo stesso tempo discusse del panorama comunicativo in Italia. Una donna dalla penna sempre schietta e pungente, che non ha mai paura di puntare il L'articolo proviene da Inews24.it.

Il rapper e la giornalista continuano a punzecchiarsi e questa volta il motivo sarebbe unoda parte disu Giorgio Strenler . Ecco cosa è successo davvero: Selvaggia Lucarelli di nuovo ...Selvaggia Lucarelli controper losu Strehler durante Muschio Selvaggio. Argomenti trattati Selvaggia Lucarelli controper Giorgio Strehler Le parole di Selvaggia Lucarelli La Lucarelli ossessionata dai ... Fedez, scivolone in diretta: Selvaggia Lucarelli lo umilia Non è stata propriamente una bella figura quella fatta dal rapper Fedez durante la sua ultima trasmissione podcast “Muschio Selvaggio”, con ospite Gerry Scotti. Lo scivolone su Giorgio Strehler, regis ...(Fanpage.it) La Lucarelli, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato il video dello stralcio in cui Fedez ammette candidamente, ridendoci su, di non sapere chi sia stato Giorgio Strehler. Ora la ...