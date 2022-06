Ex centrale Enel, Coronas: “Fiumicino è ancora in attesa dell’Auditorium… Perché non farla diventare una scuola? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiumicino – “Carenza di scuole da un parte e strutture inutilizzate dall’altra: questa la perenne contraddizione che attanaglia il territorio di Fiumicino, che da sempre deve fare i conti con la scarsa disponibilità di spazi da adibire a scuole dell’infanzia o per la formazione dei giovani. Eppure, sono molte le opere annunciate ma mai realizzate presenti sul nostro territorio ed una di queste è l’ex centrale Enel: un’enorme struttura abbandonata a se stessa ed ormai diventata fatiscente”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas. “Tale costruzione – prosegue Coronas -, è stata acquistata dal Comune di Fiumicino, il quale, come annunciato in più occasioni sulla stampa dal Sindaco e dal Vicesindaco, dovrebbe diventare un non meglio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)– “Carenza di scuole da un parte e strutture inutilizzate dall’altra: questa la perenne contraddizione che attanaglia il territorio di, che da sempre deve fare i conti con la scarsa disponibilità di spazi da adibire a scuole dell’infanzia o per la formazione dei giovani. Eppure, sono molte le opere annunciate ma mai realizzate presenti sul nostro territorio ed una di queste è l’ex: un’enorme struttura abbandonata a se stessa ed ormai diventata fatiscente”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia, Alessio. “Tale costruzione – prosegue-, è stata acquistata dal Comune di, il quale, come annunciato in più occasioni sulla stampa dal Sindaco e dal Vicesindaco, dovrebbeun non meglio ...

