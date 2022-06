Draghi: "Non smetteremo di ricercare pace nei termini che sceglierà l'Ucraina" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giugno 2022 Le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi durante le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo nell'aula della Camera. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giugno 2022 Le parole del Presidente del Consiglio Mariodurante le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo nell'aula della Camera.

Pubblicità

simofons : Che il governo Draghi consideri un commissariamento la semplice richiesta di riferire in Parlamento mi pare piuttos… - borghi_claudio : Relazione minimal di Draghi che evidentemente comincia a muoversi sulle uova e non nomina le armi nemmeno per sbaglio. - GiovaQuez : Draghi: 'Recenti bombardamenti russi hanno distrutto tra i più grandi terminali agricoli dell'Ucraina. La produzion… - AndrewFiora : RT @RaphaelRaduzzi: @borghi_claudio Ciao Claudio, preferisco 1000 volte rischiare di non essere rieletto piuttosto che sostenere il governo… - SilvanoSalviato : RT @valy_s: #Draghi, alla #Camera, ci dice che in realtà lui non sa se le SANZIONI siano efficaci, lui RIPETE ciò che gli dicono le ORGANIZ… -