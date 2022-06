Covid | continuano a crescere i positivi in Sicilia | lieve aumento delle ospedalizzazioni

(Di mercoledì 22 giugno 2022)ad aumentare i casi di-19 in, secondo i dati trasmessi dal Dasoe, nella settimana che va dal 13 al 19 giugno si è assistito ad un ulteriore incrementonuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L’incidenza dei nuoviè pari a 22.349 (+29,07%), con un valore cumulativo di 465,46/100.000 abitanti. Il tasso di nuovipiù elevato rispetto alla media regionale si è registrato anche in provincia di Palermo con (548/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 45 e i 59 anni (545/100.000) e tra i 60 e i 69 anni (540/100.000). Anche le nuoveaumentanomente. Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati fanno riferimento alla ...

Antony18616252 : RT @byoblu: Continuano le proteste all’interno degli ordini sanitari contro l’obbligo di vaccinazione anti-#Covid. Stavolta a farne le spes… - angelatlombardo : @TeodCamilli @Resistenza1967 In America si continua a parlare di covid e le vaccinazioni continuano senza sosta nel… - LAPECORANERA9 : RT @Lia35646494: In tutta la Germania continuano le cosiddette passeggiate del lunedì,anche se le restrizioni covid sono finite,si protesta… - LaTentatrice : RT @byoblu: Continuano le proteste all’interno degli ordini sanitari contro l’obbligo di vaccinazione anti-#Covid. Stavolta a farne le spes… - CorriereCitta : Covid nel Lazio, i positivi continuano ad aumentare: il bollettino di oggi e le raccomandazioni -

a salire i casie le prossime settimane potrebbero vedere un'ulteriore crescita. Il virologo Fabrizio Pregliasco, spiega : ' Siamo in una fase di crescita del virus, vietato ...Sono 1.174 i nuovi casi di, rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, dei quali 113 in provincia di Imperia , 130 in ... Oggi si registra un decesso nello spezzino mentrea salire (9.370)... Covid: i contagi continuano a crescere e si avvicinano a quota 900 Bassetti: “Il continuo terrorismo tutti i giorni sui casi e i tamponi, per una forma di Covid che oggi è meno di un’influenza” E l’esperto torna a toccare il taso dolente di tutta questa situazione: ...A fronte di 41.073 tamponi effettuati, sono 9.301 i nuovi positivi (22,6%). Un dato in continua crescita negli ultimi giorni.