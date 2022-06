Come attivare la modalità bambino sullo smartphone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Molti telefoni moderni includono nelle loro funzioni speciali anche la modalità bambino, ossia una modalità da attivare quando lasciamo il telefono in mano ai bambini. Con questa modalità il bambino non potrà scaricare e aprire molte app, non potrà far partire delle chiamate accidentali e non potrà arrecare danni al sistema operativo o alle app presenti, avviando solo le app che decidiamo di autorizzare all'uso (Come per esempio YouTube Kids). Chi è interessato a questa funzionalità è capitato nella guida giusta: nei capitoli che seguono vi mostreremo infatti Come attivare la modalità bambino su qualsiasi telefono. Per completezza d'informazione vi mostreremo Come ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 22 giugno 2022) Molti telefoni moderni includono nelle loro funzioni speciali anche la, ossia unadaquando lasciamo il telefono in mano ai bambini. Con questailnon potrà scaricare e aprire molte app, non potrà far partire delle chiamate accidentali e non potrà arrecare danni al sistema operativo o alle app presenti, avviando solo le app che decidiamo di autorizzare all'uso (per esempio YouTube Kids). Chi è interessato a questa funzionalità è capitato nella guida giusta: nei capitoli che seguono vi mostreremo infattilasu qualsiasi telefono. Per completezza d'informazione vi mostreremo...

Pubblicità

daniele_borello : Premetto che mi chiedo perché Google mi suggerisca certi siti. Detto ciò, mi chiedo come mai io debba condividere l… - Bea_Mary84 : Potete provare a pressarli come se non ci fosse un domani sperando che si muovano oppure risolvere nell’unico modo… - michelemaraglin : ?? Nuovo Podcast! 'Come Attivare Velocemente Monetizzazione su un Canale YouTube Musicale' su @Spreaker #attivare… - mobileworld_it : Come attivare e disattivare i sottotitoli nei video su Instagram - AdiraiIt : #Tecnologia #Android #Apple Ok Google è il comando vocale che serve ad attivare l’assistente vocale di Google,… -