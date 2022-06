Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 oggi: orari 22 giugno, programma, tv, streaming, favoriti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri sono stati assegnate le prime maglie tricolori a cronometro con le prove riservate agli Juniores. oggi il percorso di San Giovanni al Natisone ospiterà le gare più attese, che vedranno protagonisti prima gli uomini e poi le donne di categoria Under 23 ed Elite. LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro DEI Campionati Italiani DI Ciclismo DALLE 14.30 Apriranno le danze gli uomini U23 alle 13.30, a cui seguiranno gli uomini Elite. Vedremo in azione dunque il Campione del Mondo Filippo Ganna che verrà sfidato dal Campione uscente Matteo Sobrero e da altri ottimi specialisti come Edoardo Affini e Mattia Cattaneo. Ciclismo, Campionati Italiani 2022: a cronometro è sfida in famiglia tra Matteo Sobrero e Filippo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri sono stati assegnate le prime maglie tricolori acon le prove riservate agli Juniores.il percorso di San Giovanni al Natisone ospiterà le gare più attese, che vedranno protagonisti prima gli uomini e poi le donne di categoria Under 23 ed Elite. LA DIRETTA LIVE DELLADEIDIDALLE 14.30 Apriranno le danze gli uomini U23 alle 13.30, a cui seguiranno gli uomini Elite. Vedremo in azione dunque il Campione del Mondo Filippo Ganna che verrà sfidato dal Campione uscente Matteo Sobrero e da altri ottimi specialisti come Edoardo Affini e Mattia Cattaneo.: aè sfida in famiglia tra Matteo Sobrero e Filippo ...

