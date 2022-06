Chiara Ferragni e Fedez | quanto sono ricchi? La cifra choc

(Di mercoledì 22 giugno 2022)una delle coppie che fattura più soldi in Italia. I Ferragneza capo di un immenso patrimonio. Proviamo a capire aammontino le loro riserve finanziarie.una coppia legata da un sentimento d’amore e da due figli, ma insieme costituiscono anche un’azienda che macina guadagni su guadagni. L’attività di rapper di lui, molto ridondante tra i giovani e in occasione dei tormentoni estivi, unitamente a quella di influencer della moglie, con 26 milioni di follower, costituiscono lo zoccolo duro dell’impero dei Ferragnez. A tutto ciòda aggiungere le partecipazioni televisive, le sponsorizzazioni, le pubblicità, la vendita dei diritti d’immagine, la creazione di una etichetta discografica, alcuni immobili posti ...

Pubblicità

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - peppe844 : RT @repubblica: Chiara Ferragni diventa zia. È nato Edoardo, figlio della sorella Francesca - Diana_Jungle : RT @simolar1984: La benzina a più di 2€/l e al tg cosa dicono… Chiara Ferragni a Sanremo! Ma andatevene a fanculo! ????BISOGNAVA DIRLO???? -

diventa quindi zia. L'influencer è la maggiore di tre sorelle: Francesca, classe 1989 mentre Valentina è del 1992. "Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti ...co - condurrà il Festival di Sanremo 2023: l'annuncio di Amadeus ha scatenato una tempesta di polemiche sui ...Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta: il 21 giugno è nato il piccolo Edoardo. La notizia con un post pubblicato su Instagram, che mostra la prima foto di famiglia insieme al padre R ...É nato il figlio di Francesca Ferragni e Ricky Nicoletti: la coppia ha annunciato il lieto evento tramite un post sui social.