Carnesecchi, indizio social sul futuro? La Lazio rilancia e lui “apprezza” (Di mercoledì 22 giugno 2022) In epoca social anche un piccolo dettaglio può rappresentare un indizio importante. Lo diventa ancor di più se il “like” scappa su una notizia che può riguardare il tuo futuro. Succede a Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha centrato la promozione in Serie A con la maglia della Cremonese e ormai noto obiettivo di mercato della Lazio. Il capitano della Nazionale Under 21, alle prese con l’operazione alla spalla che lo terrà lontano dai campi per circa quattro mesi, al momento si trova in vacanza ma è ben attento a ciò che accade nelle stanze del calciomercato, che potrebbero portarlo ancora una volta lontano da Bergamo e questa volta in modo definitivo. Da qualche settimana si parla di un suo trasferimento alla corte di Maurizio Sarri, che insieme alla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) In epocaanche un piccolo dettaglio può rappresentare unimportante. Lo diventa ancor di più se il “like” scappa su una notizia che può riguardare il tuo. Succede a Marco, portiere di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha centrato la promozione in Serie A con la maglia della Cremonese e ormai noto obiettivo di mercato della. Il capitano della Nazionale Under 21, alle prese con l’operazione alla spalla che lo terrà lontano dai campi per circa quattro mesi, al momento si trova in vacanza ma è ben attento a ciò che accade nelle stanze del calciomercato, che potrebbero portarlo ancora una volta lontano da Bergamo e questa volta in modo definitivo. Da qualche settimana si parla di un suo trasferimento alla corte di Maurizio Sarri, che insieme alla ...

Pubblicità

pasqualinipatri : Lazio-Carnesecchi, indizio social: c’è il like del portiere - LALAZIOMIA : Lazio-Carnesecchi, indizio social: c’è il like del portiere - laziopress : Lazio-Carnesecchi, indizio social: c’è il like del portiere - Profilo3Marco : RT @CorSport: La #Lazio e l'indizio social di #Carnesecchi - ilpodsport : #Calciomercato La Lazio e l'indizio social di Carnesecchi #ilpodsport -

Calciomercato Lazio, tutto su Carnesecchi: le cifre Semplice indizio o prova concreta Calciomercato Lazio: le cifre per Carnesecchi La trattativa tra la Lazio e l' Atalanta non è stata particolarmente complicata. L'iniziale richiesta dei bergamaschi ... La Lazio e l'indizio social di Carnesecchi Indizio social: Reina e Acerbi "followati" da Marco Carnesecchi . Convalescente dopo l'operazione alla spalla sinistra, bloccato sul mercato, l'azzurrino brama la Lazio. In attesa di "loggarsi" su ... BergamoNews.it Calciomercato Lazio, tutto su Carnesecchi: le cifre Ore caldissime in casa Lazio. Il calciomercato si fa sempre più cocente e la squadra di Maurizio Sarri ha messo gli occhi sul giovane e promettente ... Carnesecchi Lazio, ulteriori indizi social - FOTO Un ennesimo segnale dopo quello rappresentato dal fatto che negli scorsi giorni il portiere aveva iniziato a seguire sui social alcuni giocatori laziali, tra cui Cataldi, Reina e Acerbi Infatti l’estr ... Sempliceo prova concreta Calciomercato Lazio: le cifre perLa trattativa tra la Lazio e l' Atalanta non è stata particolarmente complicata. L'iniziale richiesta dei bergamaschi ...social: Reina e Acerbi "followati" da Marco. Convalescente dopo l'operazione alla spalla sinistra, bloccato sul mercato, l'azzurrino brama la Lazio. In attesa di "loggarsi" su ... Carnesecchi, indizio social sul futuro La Lazio rilancia e lui "apprezza" Ore caldissime in casa Lazio. Il calciomercato si fa sempre più cocente e la squadra di Maurizio Sarri ha messo gli occhi sul giovane e promettente ...Un ennesimo segnale dopo quello rappresentato dal fatto che negli scorsi giorni il portiere aveva iniziato a seguire sui social alcuni giocatori laziali, tra cui Cataldi, Reina e Acerbi Infatti l’estr ...