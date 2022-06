Bayern Monaco | UFFICIALE | ecco Mané | il comunicato

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - ASRomaFemminile : “Essere qui è un mio grande desiderio che diventa realtà. Dopo 15 anni al Bayern Monaco, avevo voglia di giocare al… - FCLugano1908 : ?? Benvenuto Lukas Mai! ?? Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un… - GoalItalia : Il senegalese inizia la sua avventura in Germania: firma fino al 2025 ???? - H6CE_ : RT @Gio_Dusi: Finalmente è ufficiale: Sadio #Mané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. ?? Colpo straordinario da ogni angolazione. Sotto… -

A questo punto, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano catalano Sport, restano ile il Paris Saint - Germain come probabili punti di approdo del francese che arrivò a Barcellona ...Per lui anche 5 presenze in Champions League: l'anno scorso fu eliminato agli ottavi di finale dal. Secondo il sito gianlucadimarzio.com il centrale ha già trovato l'accordo totale con ...L’attaccante senegalese firma per i bavaresi, lasciando il Liverpool dopo 6 anni. Affare da 30 milioni circa più 10 di bonus.E' solo una questione di giorni, poi le strade del Barcellona e di Ousmane Démbelé si separeranno definitivamente. L'ala di punta, dal primo luglio, sarà libero a parametro zero di trovarsi un'altra s ...