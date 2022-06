Ariete aiuta una sua fan a fare coming out davanti ai genitori omofobi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ariete lo scorso ottobre ha fatto coming out e questo lo ha molto avvicinata ai suoi fan. Durante l’ultimo concerto una di loro, Alessia, ha avuto l’onore di salire sul palco e di confessarle di far parte della comunità LGBT+ e di avere due genitori omofobi. Ariete svela come ha fatto coming out e parla di suo fratello transgender https://t.co/kvmNcm7exh — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 21, 2021 Quando Ariete le ha chiesto con chi fosse venuta al concerto, Alessia ha risposto proprio “i miei genitori” e così la cantante ha colto la palla al balzo per aiutare la ragazza a fare coming out. “Sua figlia fortunatamente sta perfettamente bene”. – Ha esordito Ariete rivolgendosi alla madre ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 giugno 2022)lo scorso ottobre ha fattoout e questo lo ha molto avvicinata ai suoi fan. Durante l’ultimo concerto una di loro, Alessia, ha avuto l’onore di salire sul palco e di confessarle di far parte della comunità LGBT+ e di avere duesvela come ha fattoout e parla di suo fratello transgender https://t.co/kvmNcm7exh — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 21, 2021 Quandole ha chiesto con chi fosse venuta al concerto, Alessia ha risposto proprio “i miei” e così la cantante ha colto la palla al balzo perre la ragazza aout. “Sua figlia fortunatamente sta perfettamente bene”. – Ha esorditorivolgendosi alla madre ...

